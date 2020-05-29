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aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 11:36
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Emre Belözoğlu, 1,93'lük golcü Aldin Türkeş'in menajeriyle temasa geçti

Emre Belözoğlu, 1,93'lük golcü Aldin Türkeş'in menajeriyle temasa geçti

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Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, İsviçre 2. Lig ekibi Lausanne-Sport'un Boşnak golcüsü Aldin Türkeş'in menajeriyle temasa geçti. İsviçre ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1,93 boyundaki forvetin piyasa değeri 800 bin Euro.

Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda genç yeteneklerin de peşinde olan Fenerbahçe, İsviçre 2. Lig ekiplerinden Lausanne-Sport’un 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.

Emre Belözoğlu Boşnak kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.

TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU

İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.

(Takvim)

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