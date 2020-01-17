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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 09:36
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 09:40

Emre Akbaba'nın müthiş dönüşü Fatih Terim'in ilk 11 planlarını değiştirdi

Emre Akbaba'nın müthiş dönüşü Fatih Terim'in ilk 11 planlarını değiştirdi

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8 ay sonra resmi bir maça çıkarken hem kaptanlık pazubandını takan hem de golünü atan Emre Akbaba, ikinci yarı öncesi Fatih Terim’in ilk 11 planlarını değiştirdi.

Geçen yıl Mayıs ayında sakatlandığı Rize deplasmanından 8 ay sonra ilk resmi maçına çıkan, kaptanlık pazubandını bir de golle süsleyen Emre Akbaba, mutluluktan uçuyor... Sakatlığı süresince kendisine destek veren herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, ikinci yarıda çok daha güzel işler yapmaya kararlı.

Teknik heyet de onun bu dönüşünden memnun. Normalde ikinci yarının ortalarına doğru takıma katılması beklenen Emre Akbaba, şu sıralarda yeniden Fatih Terim’in ilk 11 planları arasına ismini yazdırdı. Tecrübeli hoca Emre’yi, Belhanda’nın yerine takımın yeni 10 numarası olarak düşünüyor.

(Fanatik)

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