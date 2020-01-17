Emre Akbaba'nın müthiş dönüşü Fatih Terim'in ilk 11 planlarını değiştirdi

Geçen yıl Mayıs ayında sakatlandığı Rize deplasmanından 8 ay sonra ilk resmi maçına çıkan, kaptanlık pazubandını bir de golle süsleyen Emre Akbaba, mutluluktan uçuyor... Sakatlığı süresince kendisine destek veren herkese teşekkür eden yıldız futbolcu, ikinci yarıda çok daha güzel işler yapmaya kararlı.
Teknik heyet de onun bu dönüşünden memnun. Normalde ikinci yarının ortalarına doğru takıma katılması beklenen Emre Akbaba, şu sıralarda yeniden Fatih Terim’in ilk 11 planları arasına ismini yazdırdı. Tecrübeli hoca Emre’yi, Belhanda’nın yerine takımın yeni 10 numarası olarak düşünüyor.
(Fanatik)
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.
Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.
8 ay sonra resmi bir maça çıkarken hem kaptanlık pazubandını takan hem de golünü atan Emre Akbaba, ikinci yarı öncesi Fatih Terim’in ilk 11 planlarını değiştirdi.
Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sarı-lacivertli takımın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Maç sonunda hakem hataları oldukça tartışılmış, Cüneyt Çakır ve ekibi bu tartışmaların odağı olmuştu. Peki maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran mı yapacaktı? Karar neden değişti? İşte detaylar...
BAŞTA Aston Villa olmak üzere birçok İngiliz kulübünün transfer gündeminde bulunan Domagoj Vida’nın ayrılmasına Teknik Direktör Abdullah Avcı sıcak bakmıyor.