Emre Akbaba'nın sözleşmesinde 15 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktı

Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönen Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ince bir detay bulunuyor.
KAP'A AÇIKLANMAYAN DETAY
Emre Akbaba'nın sözleşmesinde yer alan ancak KAP'a açıklanmayan gizli detayda yıldız oyuncunun 15 milyon Euro verildiği takdirde serbest kalacağına dair bir madde bulunuyor.
AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR
Fiorentina başta olmak üzere Avrupa'dan ciddi teklifler alan 27 yaşındaki futbolcu adeta göz hapsinde. Emre Akbaba için 15 milyon Euro veren kulüp bu oyuncuyu transfer edebilecek.
(Takvim)
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