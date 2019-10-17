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  3. Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Emre Akbaba'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da ayağı kırılan Emre Akbaba'nın geri dönüşüyle ilgili yapılan planlama ortaya çıktı.

Galatasaray'da topla çalışmalara başlayan Emre Akbaba ile ilgili yapılan planlama belli oldu.

Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Emre Akbaba için öncelikli amaç ocak ayında yapılacak devre arası kampına yetiştirmek. Ondan sonra da sarı-kırmızılı futbolcuyu riske atmadan sahaya sürmek.

(Takvim)

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