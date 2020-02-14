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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 12:52
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 12:52

Emre Akbaba'nın performansı parmak ısırtıyor

Emre Akbaba'nın performansı parmak ısırtıyor

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Mayıs ayında yaşadığı sakatlık sonrası 2020'de formasına kavuşan Emre Akbaba, çıktığı 5 maçta Çaykur Rizespor, Denizlispor, Konyaspor ve Alanyaspor'a birer gol attı.

Geçen yıl Mayıs ayında şanssız bir sakatlık geçirip ameliyat olan Emre Akbaba, 2020 senesinde adeta ikinci baharını yaşıyor.

Yeni yılda çıktığı 5 maçta 4 gol atan yıldız futbolcu, performansıyla ligin kalan bölümü için ümit veriyor.

BELHANDA'NIN YERİNİ DOLDURDU

Rizespor, Denizlispor ve Konyaspor'un ardından, kupada da Alanyaspor'u boş geçmeyen Emre, Belhanda'nın yerini şimdiden doldurmuş durumda. Teknik ekip, ilk devrenin tamamını tedaviyle geçiren Akbaba'nın fiziksel formunu yükselttiğinde, takım oyununa seviye atlatabilecek kalitede olduğunu düşünüyor.

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