Emre Akbaba'nın performansı parmak ısırtıyor

Geçen yıl Mayıs ayında şanssız bir sakatlık geçirip ameliyat olan Emre Akbaba, 2020 senesinde adeta ikinci baharını yaşıyor.
Yeni yılda çıktığı 5 maçta 4 gol atan yıldız futbolcu, performansıyla ligin kalan bölümü için ümit veriyor.
BELHANDA'NIN YERİNİ DOLDURDU
Rizespor, Denizlispor ve Konyaspor'un ardından, kupada da Alanyaspor'u boş geçmeyen Emre, Belhanda'nın yerini şimdiden doldurmuş durumda. Teknik ekip, ilk devrenin tamamını tedaviyle geçiren Akbaba'nın fiziksel formunu yükselttiğinde, takım oyununa seviye atlatabilecek kalitede olduğunu düşünüyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, "Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz" diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
Mali krizin zirveye çıktığı dönemde göreve gelen Ahmet Nur Çebi ve ekibi Beşiktaş’a yaklaşık 68.5 milyon TL kasa kolaylığı sağladı. Bu paranın 67 milyon TL’si Çebi’nin cebinden çıktı.
F.Bahçe’nin N’Sakala ile ilgilenmesi üzerine kulübü Alanya harekete geçti. Akdeniz temsilcisinin yetkilileri sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki sol beke yeni bir teklif yapma kararı aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu Başakşehir mücadelesi öncesinde savunma oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş sahne alacak.
Galatasaray'da son döneme damgasını vuran Adem Büyük'ün, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı bir 'totem' ortaya çıktı.