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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:09
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:09

Emre Akbaba taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız

Emre Akbaba taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız

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Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.

EMRE AKBABA IŞIL IŞIL PARLIYOR

Ligin ilk yarısında Belhanda – Nzonzi gibi orta saha oyuncularından beklenen verimi alamayan Fatih Terim’in Emre Akbaba’yla yüzü gülerken, yıldız futbolcunun son haftalarda sergilediği futbol camiayı sevince boğdu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Ç.Rizespor maçında attığı golle ‘İşte Galatasaray’ın 10 numarası’ dedirten Emre’nin ligde Denizlispor ve Konya deplasmanında kaydettiği goller taraftarları ayağa kaldırırken, 27 yaşındaki orta sahanın Kasımpaşa karşısında Feghouli’nin attığı golde yaptığı asist ise dikkatlerden kaçmadı.

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İkinci golde röveşata vuruşunda kaleye giden topu Florent Hadergjonaj’ın kesmesiyle takımına penaltı kazandıran Emre Akbaba 2 hafta sonra Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray’ın en büyük silahı olacağa benzerken, milli futbolcunun henüz fizik kapasite anlamında yüzde yüzü yakalayamaması tek handikap olarak görülüyor. Dün 65.dakikada yerini Onyekuru’ya bırakan Emre Akbaba son 5 maçında; 3 gol attı, Meriah’ın kendi kalesine yazılan golde Feghouli’ye asist yaptı ve Hadergjonaj’a penaltı yaptırdı.

(Star)

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