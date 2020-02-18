Emre Akbaba: Sezonu sonu yine biz şampiyon olacağız

Emre Akbaba, "İkinci yarıya mükemmel bir başlangıç yaptık. Son 6 maçı da kazandık. Emin adımlarla ilerliyoruz. Sezonu sonu yine biz şampiyon olacağız" dedi.
Teknik direktör Fatih Terim'in en güvendiği oyuncuların başında gelen Emre, bu sezon ligdeki 5. maçını Yeni Malatya karşısında oynadı. 10 numara pozisyonunda çok iyi bir performans gösteren 27 yaşındaki oyuncu, Adem Büyük'ün attığı penaltı öncesi yerde kalan isimdi. 3-0 kazanılan Kasımpaşa sınavında da penaltı yaptıran Emre, kritik galibiyette başrolü oynayan futbolculardan biriydi.
Bu sezon ligde 2 golü bulunan tecrübeli futbolcu, nefesleri kesmesi beklenen Fenerbahçe maçında da takımının en büyük kozları arasında yer alacak.
(Takvim)
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