Emre Akbaba sadece 5 maçta Younes Belhanda'yı solladı

Emre Akbaba, uzun bir sakatlığın ardından geri dönmesine rağmen Younes Belhanda'nın yaptığı katkıyı geçmeyi başardı.

Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.

EMRE, BELHANDA'YI GEÇTİ

Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi.

İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM, BELHANDA'DAN VAZGEÇTİ

Arap basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Younes Belhanda'yı sildiğini yazdı. Arabstoday ve Almaghribtoday'in haberlerine göre; Terim, Faslı oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Haberlerde Belhanda'nın Rusya'dan gelen teklifleri reddettiğini ancak Galatasaray'ın bazı kulüplerle görüşmelerine devam ettiği bilgisine yer verildi.

(Takvim)