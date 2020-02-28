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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 08:57
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 09:11

Emre Akbaba Gençlerbirliği'ni gözüne kestirdi

Emre Akbaba Gençlerbirliği'ni gözüne kestirdi

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Belhanda’nın kırmızı kart cezası sebebiyle, Gençlerbirliği maçında ilk 11’de forma giyecek olan Emre Akbaba, kritik mücadeleye hazır.

Belhanda’nın kırmızı kart cezası sebebiyle, Gençlerbirliği maçında ilk 11’de forma giyecek olan Emre Akbaba, kritik mücadeleye hazır.

Yıldız futbolcunun, son idmanda birbirinden şık gollere imza attığı, Gençlerbirliği karşısında da Falcao’ya yakın oynayarak yine skor üretmeye çalışacağı bildirildi.

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