Emre Akbaba Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.