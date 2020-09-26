  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 11:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Emre Akbaba Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Emre Akbaba Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Paylaş

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor
Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor

Terim'in uyarısına rağmen! Marcao, 15 milyona Roma'ya gidiyor

Ze Luis çok zor
Ze Luis çok zor

Ze Luis çok zor

Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı
Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı

Fatih Terim'in 'sessiz' planı işe yaradı

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'a Yedlin transferinde kötü haber
Beşiktaş'a Yedlin transferinde kötü haber

Beşiktaş'a Yedlin transferinde kötü haber

Beşiktaş'ın sağ bek için her konuda anlaştığı DeAndre Yedlin'de son anda kulübü Newcastle United tavır değiştirdi.

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'
Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

Sergen'den isyan: 'Formanın hakkını verin'

İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.

İşte unutulmaz derbi maçları
İşte unutulmaz derbi maçları

İşte unutulmaz derbi maçları

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...

Vitor Hugo'da son perde
Vitor Hugo'da son perde

Vitor Hugo'da son perde

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Vitor Hugo için son kez masaya oturacak.

Beşiktaş taraftarı eleniş sonrası isyan etti
Beşiktaş taraftarı eleniş sonrası isyan etti

Beşiktaş taraftarı eleniş sonrası isyan etti

Beşiktaş'ın Devler Ligi hayallerinin PAOK maçında suya düşmesinin ardından önceki akşamki Rio Ave mağlubiyetiyle de Kupa 2 defteri kapandı. Forvet ve sağbekte transferlerin gecikmesi sebebiyle düşüşün devam ettiği Kartal'da taraftar, çılgına döndü. Siyah-Beyazlılar, faturayı yönetime kesti.

Emre Akbaba derbide de forma giyemeyecek
Emre Akbaba derbide de forma giyemeyecek

Emre Akbaba derbide de forma giyemeyecek

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.