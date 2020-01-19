Emre Akbaba: Falcao ile iyi anlaşmaya başladık

Galatasaray'ın Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete bir golle katkı sağlayan Emre Akbaba, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun" şeklinde konuştu.