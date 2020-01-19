Emre Akbaba: Falcao ile iyi anlaşmaya başladık

Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun" şeklinde konuştu.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, lider Sivasspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor'u 2-1 yenerek zirve yarışına tutundukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Denizlispor 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarı oynadığı ilk maçında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Tamer Tuna'nın takımı Antalyaspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe karşılaştı. Konuk ekip Göztepe rahat bir galibiyet aldı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşmesi hakkında konuştu.