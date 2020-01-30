Emre Akbaba EURO 2020 için yerini şimdiden garantiledi

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle futboldan 8 ay uzak kalıp sahalara muhteşem bir dönüş yapan Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, ikinci yarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fatih Terim'in yeni 10 numarası olan Emre, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Kupada Rizespor'a, ligde Denizlispor ve Konyaspor'a gol atmayı başaran 27 yaşındaki oyuncu bu performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çekti. Güneş, Emre'yi EURO 2020'ye götürme kararı aldı. Yusuf Yazıcı'nın sakatlığında Emre, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte ilk 11'in en güçlü adayı.
MİLLİ MOTİVASYON
1992 doğumlu hücum oyuncusu, tedavi sürecinde Ay-Yıldızlı formayı da düşünerek kendisini motive etti.
15 MİLYON EURO'YA SERBEST
Emre Akbaba'nın Galatasaray'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor. EURO 2020'de vitrine çıkması söz konusu olan tecrübeli futbolcunun serbest kalma maddesi ise 15 milyon Euro.
İKİ MÜJDE BİRDEN
Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayan G.Saray'da dün iki sevindirici gelişme yaşandı. Transferi sonrası sıtma tanısı konulan Onyekuru ve sakatlığını atlatan Andone dün takıma katıldı. Kasımpaşa karşısında oynayabileceği öğrenilen Onyekuru sosyal medyadan, "2020 küçük bir aksilikle başladı ama yüzde yüzümle sahada olacağım" mesajını paylaştı..
(Sabah)
Trabzonspor, Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.
Dün siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıkan genç çalıştırıcı, tesislerde Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Yalçın, iki yöneticiye elindeki oyuncu grubunun kalitesine güvendiğini söyledi.