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  3. Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Emmanuel Emenike'nin yeni takımı belli oldu

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'yi kadrosuna kattı.

Belçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo, Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike'yi transfer etti.

Westerlo Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Emenike'nin transferini sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyurdu.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı Yunanistan ekibi Olympiakos'tan geçen yıl ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den Berke Özer ve Galatasaray'dan Recep Gül'ün kiralık olarak görev yaptığı Westerlo, ligde 6 haftada topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.

(AA)

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