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  3. Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve geçtiğimiz ay sözleşmesi fesh edilen İnstagram'dan paylaşımda bulunan Emmanuel Emenike Türkiye'ye geri döneceğinin mesajını verdi.

İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, "Evi çok özledim yakında eve geri dönüyorum." dedi.

Turkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı forvetin yolu daha sonra Olimpiakos ve Las Palmas'dan da geçmişti.

(Sporx)


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