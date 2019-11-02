Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sarı lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı.

Kariyerine Belçika ekibi Westerlo'da devam eden Nijeryalı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Aziz Yıldırım'ın doğum günü kutladı.

32 yaşındaki Emenike, söz konusu paylaşımında, "Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba." ifadelerini kullandı.