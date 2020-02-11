Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oldu

Emmanuel Adebayor, Paraguay takımı Club Olimpia'ya transfer olduğunu açıkladı.
Adebayor, video aracılığıyla sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Merhaba, ben Adebayor. Yakında Olimpia'da görüşürüz." ifadelerini kullandı.
Olimpia Başkanı Marco Trovato, "Pazartesi günü 20.000 kişi kombine bilet aldı. Emmanuel Adebayor'un da gelmesiyle birlikte bu sayının 35.000'e çıkmasını bekliyoruz. Adebayor, artık Olimpia oyuncusu. Çarşamba günü tanıtımı olacak." açıklamasını yaptı.
Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace gibi kulüplerde oynadıktan sonra Türkiye'ye gelen ve Başakşehir ile Kayserispor formalarını terleten 35 yaşındaki Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de çıktığı 68 maçta 26 gol atıp 7 asist yaptı.
Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...
BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.
KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...
KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.
ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.