Emmanuel Adebayor'dan Beşiktaş'a: Ne öderseniz kabul

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u gündemine aldı.

Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor'un Premier Lig'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, Beşiktaş'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.

PARA SORUN DEĞİL

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya daha önce Başakşehir'de beraber çalışan Adebayor'un, "Beşiktaş'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.

Beşiktaş'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir transfer bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.

Abdullah Avcı'nın da bu transferi onaylaması durumunda Emanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

(Takvim)