  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:01
  • |
  • 18 Ocak 2020 Cumartesi 11:01

Emmanuel Adebayor'dan Beşiktaş'a: Ne öderseniz kabul

Emmanuel Adebayor'dan Beşiktaş'a: Ne öderseniz kabul

Paylaş

Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Harcama limitleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren ve 2.2 milyon TL olan limit dahilinde bir forvet kadrosuna katmak isteyen siyah- beyazlılar, bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor'u gündemine aldı.

Kayserispor'la sözleşmesini fesheden Emmanuel Adebayor'un Premier Lig'e döneceği iddia ediliyordu. Ancak Togolo golcünün, Beşiktaş'a haber gönderdiği, siyah- beyazlı formayı giymek için maddi açıdan sorun çıkarmayacağını söyledi.

PARA SORUN DEĞİL

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya daha önce Başakşehir'de beraber çalışan Adebayor'un, "Beşiktaş'ın mali durumu hakkında bilgim var, bana ne ödeyebilirlerse kabul ediyorum. Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek mesaj gönderdiği bildirildi.

Beşiktaş'ın elinde şu anda sadece 280 bin euro'luk bir transfer bütçesi var. 31 Mayıs'a kadar herhangi bir açılma olursa siyah-beyazlıların Togolo golcüye bir sözleşme önerebileceği belirtildi.

Abdullah Avcı'nın da bu transferi onaylaması durumunda Emanuel Adebayor, ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kulübe ihtar çeken Elneny ve Victor Ruiz, takımdan ayrılabilir

title

Miha Zajc transferinde Brescia ile anlaşan Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor

title

Saffet Sancaklı: Kulüpler yasasını çıkaracağız

Brezilyalı Efsane Ronaldo´dan Enes Ünal´a Övgü Dolu Sözler

SPOR GÜNDEMİ

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor
Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

Yeni transfer bugün imza için İstanbul'a geliyor

İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Anlaşma tamam! Artık resmi açıklama bekleniyor
Anlaşma tamam! Artık resmi açıklama bekleniyor

Anlaşma tamam! Artık resmi açıklama bekleniyor

Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi.

Karius istenmeyen adam ilan edildi
Karius istenmeyen adam ilan edildi

Karius istenmeyen adam ilan edildi

BEŞİKTAŞ’IN Alman fi le bekçisi Karius’un yediği goller, Beşiktaş taraftarı kadar Liverpool’a gönül verenleri de üzüyor.

Yanal'a açık mesaj: Anahtarı hemen ona teslim ederim
Yanal'a açık mesaj: Anahtarı hemen ona teslim ederim

Yanal'a açık mesaj: Anahtarı hemen ona teslim ederim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”

2 yıldız takımdan ayrılabilir! İhtar çektiler
2 yıldız takımdan ayrılabilir! İhtar çektiler

2 yıldız takımdan ayrılabilir! İhtar çektiler

Beşiktaş'ın önemli isimleri Elneny ve Victor Ruiz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekerlerken bu durumun devam etmesi durumunda takımdan ayrılabilecekleri belirtildi.

Emre Mor işi yattı
Emre Mor işi yattı

Emre Mor işi yattı

DANİMARKA gazetesi BT’nin haberine göre; Brentford, Emre Mor için Galatasaray’la yaptığı görüşmeleri sonlandırdı.

Deyverson atağı
Deyverson atağı

Deyverson atağı

BREZİLYA’NIN Palmeiras takımının golcüsü Deyverson’a Fenerbahçe’nin talip olduğu öne sürüldü.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.