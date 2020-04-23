Emmanuel Adebayor: Ülkeme bağış yapmayacağım, Togo'ya virüsü ben mi getirdim!

Paraguay ekiplerinden Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, corona virüsü salgını sebebiyle durma noktasına gelen futbol endüstrisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarının aksine salgın sebebiyle maaşında kesinti yapılmasını kabul etmeyeceğini ve herhangi bir bağışta bulunmayacağını ifade eden tecrübeli golcü, "Ülkeye koronavirüsü ben getirmedim, bağış yapmıyorum" dedi.
Adebayor ayrıca kendisini Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Sadio Mane gibi Afrikalı futbolcuların salgında ülkelerine yaptıkları bağışları örnek göstererek kendisini eleştirenlere de cevap verdi.
Emmanuel Adebayor'un açıklamaları şu şekilde:
“Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Togo'da bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte.”
(Hürriyet)
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'in geleceği belli oldu.
Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.
İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.
Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fratmat.info'nun özel haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri için Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin Galatasaray'dan talep ettiği rakam ise 10 milyon Euro.
Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.