Emmanuel Adebayor: Ülkeme bağış yapmayacağım, Togo'ya virüsü ben mi getirdim!

Paraguay ekiplerinden Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, koronavirüs salgını süresince maaş indirimine gitmeyeceğini ve herhangi bir bağış yapmayacağını açıkladı. Tecrübeli forvet, “Ne istersem onu yer, ne istersem onu yaparım. Ülkeme bağış yapmayacağım. Togo'ya virüsü ben mi getirdim!” dedi.

Paraguay ekiplerinden Olimpia forması giyen Emmanuel Adebayor, corona virüsü salgını sebebiyle durma noktasına gelen futbol endüstrisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarının aksine salgın sebebiyle maaşında kesinti yapılmasını kabul etmeyeceğini ve herhangi bir bağışta bulunmayacağını ifade eden tecrübeli golcü, "Ülkeye koronavirüsü ben getirmedim, bağış yapmıyorum" dedi.



Adebayor ayrıca kendisini Samuel Eto'o, Didier Drogba ve Sadio Mane gibi Afrikalı futbolcuların salgında ülkelerine yaptıkları bağışları örnek göstererek kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

Emmanuel Adebayor'un açıklamaları şu şekilde:

“Beni Eto'o ve Drogba'yla kıyaslayıp, neden şimdiye dek bir yardım vakfı kurmadığımı ya da neden bağış yapmadığımı soranlar için üzgünüm ama ne yazık ki ben onlar değilim. Ben Emmanuel Sheyi Adebayor'um ve her zaman istediğimi yapacağım. Ne istiyorsam onu yiyor, ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Togo'da bağış yapmadığım için beni eleştiren insanlar olacak. Bazıları ülkeye virüsü benim getirdiğimi düşünüyor. Bu çok talihsizce ama bu ülke böyle işte.”

(Hürriyet)