Emmanuel Adebayor Instagram'dan sinyali verdi

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un radarında olduğu iddia edilen Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Karadeniz ekibine göz kırptı.
Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe alan Adebayor transferin sinyalini verirken, bonservisinin elinde olması sebebiyle resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
A Millm Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Boca’nın Cristian Pavon’u kiralamak istemesi üzerine menajeri Fenerbahçe ile temasa geçti... Arjantinli futbolcu da takımından ayrılmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor. Futbolcunun ücretini karşılamayı kabul eden Fenerbahçe kiralama bedelinde de anlaşma sağlanırsa 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katacak.
Galatasaray'ın Ever Banega aşkı bitmek bilmiyor.
Beşiktaş’ın yeni hocası Abdullah Avcı, “Yeni sistemimizle sezon sonunda mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlerden çok memnunum. A takıma alt yapıdan oyuncu kazandıracağız” dedi.
Audi Cup’ta B.Münih ve Real Madrid maçlarında kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe’de savunma S.O.S verirken, stoper mevki için uzun süredir gündemde olan Zanka ile (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) anlaşmaya varıldığı bildirildi.