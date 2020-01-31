Emmanuel Adebayor için Premier League ekipleri sıraya girdi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.

Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti Mustafa Denizli'den derbi kehaneti Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”

Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"

Luyindama baskını Luyindama baskını Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.