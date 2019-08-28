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Emmanuel Adebayor: Galatasaray'a neler yapabileceğimizi göstermeliyiz

Emmanuel Adebayor: Galatasaray'a neler yapabileceğimizi göstermeliyiz

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Emmanuel Adebayor, Galatasaray maçının ligdeki en zorlu maçlardan biri olacağını söyledi.

Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Sarı kırmızılar daha sonra ve çift kale maç yaptı.

"PUAN YA DA PUANLAR ALMALIYIZ"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni transfer Emmanuel Adebayor, 2.5 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi.

Kayserispor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydeden Adebayor, "Burada bir aile ortamı var. Futbolcular da beni gayet iyi karşıladılar. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray maçı, Kayserispor için ligdeki en zorlu maçlardan birisi olacak. Ben buradan Kayserispor taraftarlarını beni ve takımı desteklemeleri için maça davet ediyorum. Galatasaray son 2 sezonun şampiyonu. Bu sezon ilk 2 maçta iyi oynayamadılar. Biz de onlara karşı elimizden gelenin en iyisini yapıp puan yada puanlar almalıyız. Onlara ne yapabileceğimizi göstermeliyiz. Bütün taraftarlarımız gelsin bizi desteklesin" dedi.

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