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  3. Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladığı Riva - Florya protokollerini feshediyor

Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladığı Riva - Florya protokollerini feshediyor

Emlak Konut, Galatasaray ile imzaladığı Riva - Florya protokollerini feshediyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı iş birliğini bitirme kararı aldı. Yapılan açıklamada “protokollerin fesih süreci başlamıştır” denildi.

Edinilen bilgilere göre Emlak Konut, Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshetmek için çalışmalara başladı. Söz konusu arsaların, Galatasaray ile imzalanan protokollere göre en geç Aralık 2017 tarihinde Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekirken, G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi. 29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

EMLAK KONUT’TAN AÇIKLAMA

“Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva - Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır.”

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