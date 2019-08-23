Emine Bulut için sessiz protesto

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.
Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı.
Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tribünler de protesto etti
Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.
Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.
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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.
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