Emilia Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Formula 1’de sezonun 13. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix’sini Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.
Formula 1’de sezonun 13. yarışı Emilia Romagna Grand Prix’si 4 bin 909 metrelik Imola Pisti’nde 63 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, birinci tamamladı. Hamilton, sezonun 9., kariyerinin ise 93. birinciliğine ulaştı. Yarışta Mercedes’ten Valtteri Bottas ikinci, Renault F1 Team’den de Daniel Ricciardo üçüncü oldu.
Mercedes şampiyon oldu
Mercedes, sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala takımlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Mercedes takımı, üst üste 7. kez şampiyon olarak, 1999-2004 yıllarında üst üste 6 kez şampiyon olan Ferrari’yi de geçerek bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.
Sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si, 13-15 Kasım’da gerçekleştirilecek.
Emilia Romagna Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan
2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 197
3 - Max Verstappen (Hollanda): 162
4 - Daniel Ricciardo (Avustralya): 95
5 - Charles Leclerc (Monaco): 85
Takımlar klasmanı
1 - Mercedes: 479
2 - Red Bull: 226
3 - Renault F1 Team: 135
4 - McLaren: 134
5 - Racing Point: 126
Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor konuk ettiği Kayserispor'u Loic Remy'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.
Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.
Yeni sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de performansıyla en fazla öne çıkan isimlerin başında Ozan Tufan geliyordu. Başarılı futbolcuya Lyon'un ardından Leicester City'nin de talip oldu belirtildi. İngiltere Premier Lig ekibi, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncellemişti.