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  • 01 Kasım 2020 Pazar 18:43
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Emilia Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Emilia Romagna Grand Prix'sini Hamilton kazandı

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IHA

Formula 1'de sezonun 13. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.

Formula 1’de sezonun 13. yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix’sini Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu ilan etti ve bu alanda rekoru eline geçirdi.

Formula 1’de sezonun 13. yarışı Emilia Romagna Grand Prix’si 4 bin 909 metrelik Imola Pisti’nde 63 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, birinci tamamladı. Hamilton, sezonun 9., kariyerinin ise 93. birinciliğine ulaştı. Yarışta Mercedes’ten Valtteri Bottas ikinci, Renault F1 Team’den de Daniel Ricciardo üçüncü oldu.

Mercedes şampiyon oldu

Mercedes, sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala takımlar klasmanında şampiyonluğunu ilan etti. Mercedes takımı, üst üste 7. kez şampiyon olarak, 1999-2004 yıllarında üst üste 6 kez şampiyon olan Ferrari’yi de geçerek bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.

Sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix’si, 13-15 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Emilia Romagna Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan

2 - Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3 - Max Verstappen (Hollanda): 162

4 - Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5 - Charles Leclerc (Monaco): 85

Takımlar klasmanı

1 - Mercedes: 479

2 - Red Bull: 226

3 - Renault F1 Team: 135

4 - McLaren: 134

5 - Racing Point: 126

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