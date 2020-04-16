Emili Rousaud, Barcelona'nın bu yaz Neymar'ı transfer edeceğini öne sürdü

SPOR GÜNDEMİ

Tarihe geçecek takas! Gündeme bomba gibi düştü Tarihe geçecek takas! Gündeme bomba gibi düştü Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.

Daha fazla dayanamadı ve itiraf etti: Birtakım temaslar oldu Daha fazla dayanamadı ve itiraf etti: Birtakım temaslar oldu Medipol Başakşehir sonrası Beşiktaş macerası kısa süren teknik direktör Abdullah Avcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu" dedi.

'Merih için size Leandro Paredes'i verelim' 'Merih için size Leandro Paredes'i verelim' İtalyan basını, Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcumuz Merih Demiral'a Fransız devi PSG'nin talip olduğunu iddia etti.

Ve beklenen haber geldi Ve beklenen haber geldi Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetimin yıllık 2 milyon Euro'luk teklifine ‘tamam' diyen Arjantinli yıldız, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

Arda'dan Galatasaray sorusuna sürpriz cevap Arda'dan Galatasaray sorusuna sürpriz cevap Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs günlerinden bahseden tecrübeli futbolcu, Galatasaray'la ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki Jeremain Lens'ten ayrılık haberlerine tepki Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jeremain Lens, hakkında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi. Hollandalı futbolcu, “Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok” ifadelerini kullandı.