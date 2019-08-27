Emenike, Belçika temsilcisi Westerlo'ya transfer oldu

Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor forması giyen Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu.

Nijeryalı golcü, Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo'ya transsfer oldu. Emenike yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Belçika temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Berke Özer'i, Galatasaray'dan ise Recep Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.