Emenike, Belçika temsilcisi Westerlo'ya transfer oldu
Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo, Berke Özer'in ardından Emenike'yi de kadrosuna kattı.
Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor forması giyen Emmanuel Emenike'nin yeni adresi belli oldu.
Nijeryalı golcü, Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo'ya transsfer oldu. Emenike yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.
Belçika temsilcisi daha önce Fenerbahçe'den Berke Özer'i, Galatasaray'dan ise Recep Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.