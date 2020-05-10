Elneny'nin menajerinden Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin menajeri Alaa Nazmi, oyuncuya birçok teklifin geldiğini ancak Elneny'nin siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar İngiliz ekibi Arsenal'dan kiralık olarak renklerine kattığı Mohamed Elneny'nin menajeri Alaa Nazmi, Mısır basınına konuştu.

27 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Nazmi, siyah-beyazlıların Elneny ile ilgilendiğini ancak koronavirüs nedeniyle görüşmelerin şimdilik durduğunu belirtti.

'SALGIN HER ŞEYİN DURMASINA NEDEN OLDU'

Ahram'a açıklamalarda bulunan menajer Alaa Nazmi, 'Koronavirüs krizinden önce Beşiktaş'ın Mohamed Elneny'ye karşı büyük bir ilgisi vardı, ancak henüz erken olduğu için resmi bir hareketlilik yok şu an. Koronavirüs salgını her şeyin durmasına neden oldu.' ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR'

Mısırlı futbolcunun kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediğine de vurgu yapan Nazmi, 'Mohamed Elneny'ye birçok teklif var ama o Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. İster satın alma opsiyonunu kullanırlar ya da kalıcı olarak Beşiktaş'a transfer olur. Ve tabii olmazsa Arsenal'a geri döner ve başka bir takıma transfer olabilir. Her şey mümkün.' şeklinde konuştu.

'MISIR'A DÖNMEYECEK'

Mısırlı oyuncunun Mısır'a dönmek istemediğini belirten Nazmi, "Mısır Ligi ve Körfez Ligi takımlarının Mohamed Elneny'ye ilgisinin olması normal, o profesyonel bir oyuncu ve başarılı, ayrıca birçok takımdan teklifler alıyor. Şu an Mısır'a veya Körfez'e dönmeyi düşünmüyor. Oyuncunun önceliği Premier Lig, Almanya ve İspanya. Ayrıca, Beşiktaş'ta devam etmek istiyor" diyerek sözlerini tamamladı. (Kralspor)