  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Elneny'den yönetime: Alacaklarımı lig başlayana kadar verin yoksa ayrılacağım

Elneny'den yönetime: Alacaklarımı lig başlayana kadar verin yoksa ayrılacağım

Paylaş

Alacakları ödenmediği için Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius'un ardından Mohamed Elneny de aynı tavrı sergiliyor. Mısırlı yıldız, Siyah-Beyazlı yönetimden 600 bin Euro'luk alacağının ligler başlayana kadar ödenmesini, aksi takdirde ayrılacağını belirtti.

Beşiktaş'a Arsenal'den kiralık gelen Mohamed Elneny, 600 bin Euro'luk alacağı için ihtar çekmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi futbolculardan destek istediğini belirtirken, bunun oynanmayan dönemin maaşlarının silinmesi olduğu kaydedildi.

Ancak Mısırlı futbolcu talebi reddederek, Kovid-19 sebebiyle lige verilen ara dahil tüm alacaklarının ödenmesini tekrar istedi.

İhtar sonrası elinde koz bulunduran 27 yaşındaki ön libero, "Ligler başlayana kadar paramın ödenmesini istiyorum" cevabını vererek, aksi takdirde ayrılacağının sinyalini de iletti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden kiralanması noktasında olumlu görüş verdiği Elneny'nin bu davranışından dolayı artık kiralanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ahmet Nur Çebi'den şaşırtan Arda Turan açıklaması

title

Galatasaray'da Radamel Falcao şaşkınlığı

title

Kulübün neredeyse yarısı koronavirüslü çıktı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı
Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Bulutlar dağıldı işbaşı yaptı

Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!
Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Fenerbahçe bombayı patlattı... Mutlu son!

Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar
Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Uğurcan Çakır'dan yönetimi şok eden karar

Takımın 1 numaralı kalecisi olacağı bir takıma gitmek isteyen Uğurcan Çakır, Liverpool ve Tottenham'ın tekliflerine rağmen tercihini Sevilla'dan yana kullandı. Başarılı kalecinin bu kararı Trabzonspor yönetimini şaşırttı. Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı Premier Lig ekiplerine satıp daha fazla gelir elde etmeyi planlıyordu.

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor
Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Galatasaray'da dev operasyon başlıyor

Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.

Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan yanıtı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan yanıtı

Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan yanıtı

Eski Başkan Fikret Orman'ın "Gelmesini isterdim" dediği Arda Turan'ı veto eden Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticilere "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" dedi

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!
Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Beckham'ı değil Aslan'ı seçti!

Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.