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Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi

Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 4. haftasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode PFDK'ye gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Süper Lig kulüplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Gazişehir Gaziantep saha olayları, Beşiktaş saha olayları ile 2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Trabzonspor Kulübü ile bordo-mavili kulübün yöneticisi Ertuğrul Erdoğan, kulüp internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edildi.

Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Giresunspor, Adanaspor, Adana Demirspor kulüpleri ile Osmanlıspor Futbol Kulübü Müdürü Osman Davarcı, farklı ihlallerden dolayı PFDK'ye verildi.

 

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