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Elneny Mısır'ı patlattı

Elneny Mısır'ı patlattı

Beşiktaş’ın yıldızı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında yaptığı hatayla takımı Mısır’ın puan kaybetmesine yol açtığı için hedef adam oldu.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA son dönemde başarılı işlere imza atan Muhammed Elneny, ülkesinde yaptığı hatayla hedef adam oldu. Mısır’ın sahasında Kenya ile 1-1 berabere kaldığı maça yedek kulübesinde başlayan Elneny, takımı 1-0 öndeyken mücadeleye dahil oldu. Mısır Teknik Direktörü Hossam El Badry’nın, beraberlik için bastıran Kenya’ya karşı orta sahayı güçlendirmek için sahaya sürdüğü Elneny, topla ilk buluşmasında hata yaptı. Onun geri pasını kapan Kenya, hücumu golle sonuçlandırınca maç 1-1 sona erdi. Mısır’ın khabarmasr.com sitesi, “Elneny’nin topa ilk dokunuşunda yaptığı hata, Kenya’ya hayat, Mısır’a acı verdi” şeklinde başlık attı. Çok sayıda taraftar da oyuncuya tepki gösterdi.


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