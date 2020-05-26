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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 15:00
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Elneny, Beşiktaş'a ihtarname çekti: 'Alacaklarım ödenmezse sahaya çıkmam!'

Elneny, Beşiktaş'a ihtarname çekti: 'Alacaklarım ödenmezse sahaya çıkmam!'

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Beşiktaş'ta, İngiliz devi Arsenal'dan kiraladığı Mohamed Elneny, alacaklarından ötürü kulübe ihtarname çekti. Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA'ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre, 1,3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.

'OYNAMADIĞIN AYLARDAKİ MAAŞINI ÖDEYEMEYİZ'

Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.

Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.

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