Elneny, Beşiktaş'a ihtarname çekti: 'Alacaklarım ödenmezse sahaya çıkmam!'

Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre, 1,3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.
'OYNAMADIĞIN AYLARDAKİ MAAŞINI ÖDEYEMEYİZ'
Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.
Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti. Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.
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