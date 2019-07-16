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Elmas bugün bitiyor

Elmas bugün bitiyor

İtalyan medyasından Tuttosport’un özel haberine göre; Napoli’nin Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, anlaşmayı tamamlamaya geliyor. Eljif Elmas için resmi açıklama, bu akşam gelebilir.

AKŞAM

ELJİF Elmas’ın, Napoli futbolcusu olmasına belki de saatler kaldı. İtalyan ekibi Napoli, Sarı-Lacivertliler’in 19 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusunu 16 milyon euro+3 milyon euroya varan bonuslarla kadrosuna kattıyor. Tuttosport, Napoli Sportif Direktörü Cristaino Giuntoli’nin, bu anlaşmayı tamamlamak için Salı günü (bugün) İstanbul’da olacağını özel haber olarak okuyucularıyla paylaştı. Bu haberden önce ise Napoli kulübü, Giuntoli’nin uçmasıyla ilgili haberleri tiye aldı. Fenerbahçe ve İtalyan ekibi, tüm şartlarda anlaştı. Eljif’in avukatıyla da son detaylar üstünde konuşuluyor. 19 yaşındaki futbolcu için resmi açıklamanın bu akşam gelmesi de kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. 2017’de Rabotnicki’den 170 bin euroya alınan Eljif Elmas, bu sezon bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Özellikle ligin son karşılaşmalarında ve Makedonya Milli Takımı’nda gösterdiği performans, dev kulüplerin dikkatini çekmişti.

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