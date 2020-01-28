Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Antalyaspor, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan ve elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Antalyaspor'da ameliyat olan Adis Jahovic, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:

Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü.

BAŞKANIMIZDAN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Başkanımız Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajerimiz Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkanımız Ali Şafak Öztürk, önemli olanın kendi sağlığı olduğunu ifade ederek kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.