Elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay ameliyat oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.
Sedat Ağçay, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti.
Süper Lig'in 26. haftası koronavirüs tedbirleri sebebiyle seyircisiz olarak devam ediyor. Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da dizinden ameliyat edilen Aminu Umar, sezonu kapattı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesi basına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, koronavirüs tehditi nedeniyle sezonun ertelenmesi gerektiğini söyledi. Radamel Falcao da, tecrübeli oyuncunun paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın Yeni Zelandalı oyuncusu Tai Webster'ın koronavirüs endineşi nedeniyle Pınar Karşıyaka maçına çıkmayı kabul etmediği bildirildi.
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Denizlispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini aldı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.