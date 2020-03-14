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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 21:08
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 21:08

Elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay ameliyat oldu

Elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay ameliyat oldu

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Süper Lig'in 26. haftasında dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında elmacık kemiği kırılan ev sahibi ekibin kaptanı Sedat Ağçay, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara Ufuk Hastanesinde operasyon geçiren Ağçay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği bildirildi.

Sedat Ağçay, dün oynanan maçta Çaykur Rizesporlu Diomande'den yüzüne aldığı sert darbe sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede oyuncunun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmişti. 

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