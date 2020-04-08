Elle oynama ve penaltı değişti

AKŞAM
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Elle oynamalarda artık “Tişört bölgesi”ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar “Elle oynama” olarak değerlendirilmeyecek. Daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında “Kasıtlı olmayan” elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek. Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar, seri penaltılarda geçerli olmayacak. Penaltı atışı sırasında eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa ve kaleci, penaltıyı kullanan oyuncuyu “Açık şekilde” rahatsız etmişse atış tekrarlanacak. Koronavirüs sebebiyle tüm ligler isterse, bu kuralları gelecek sezon devreye sokabilecek.
Koronavirüs sonrası duran futbol dünyası FIFA'nın, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerde futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kararlarını açıkladıktan sonra tekrardan hareketlenmeye başladı. Beşiktaş yönetimi de futbolcularla indirim konusunda görüşmek için harekete geçiyor.
Koronavirüs sebebiyle futbol büyük bir belirsizlik içerisine düşerken, Fenerbahçe'de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına bütün önlemler alınmış durumda. İlk aşamada planlar liglerin haziranda başlamasına yönelik yapılırken, B ve C planları da tüm detaylarıyla hazırlandı
Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi.
Hakemlik kariyeri sona eren Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşananlar hakkında konuştu.
İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcular yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için yardım kampanyası başlattı.
Dünya üzerinde koronavirüsten etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya'da futbol da olumsuz yönde etkilendi. Ülke basınında çıkan habere göre, salgının ekonomik etkilerini derinden hisseden Serie A devi Roma, ederi yüksek oyuncuları satma kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden başkent ekibi, listenin ilk sırasına Cengiz Ünder'i yazdı. Calciomercato, konuyla geçtiği haberde “Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder” ifadesini kullandı.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Serhat Akın'dan Aziz Yıldırım itirafı geldi. Taraftarlar arasında "Kadıköy Boğası" lakabı ile anılan eski futbolcu, Aziz Yıldırım döneminde "Win Win" kampanyası olmazdı, kapının önünden geçirmezdi' dedi.