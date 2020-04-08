Elle oynama ve penaltı değişti

Futbolda artık omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar, “El” sayılmayacak. Penaltılarda ise kalecilere önce sözlü uyarı, ardından da kart cezası verilebilecek.

AKŞAM

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Elle oynamalarda artık “Tişört bölgesi”ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar “Elle oynama” olarak değerlendirilmeyecek. Daha altı ise elle oynama olarak görülecek. Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında “Kasıtlı olmayan” elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek. Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar, seri penaltılarda geçerli olmayacak. Penaltı atışı sırasında eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali yaparsa ve gol olmazsa ve kaleci, penaltıyı kullanan oyuncuyu “Açık şekilde” rahatsız etmişse atış tekrarlanacak. Koronavirüs sebebiyle tüm ligler isterse, bu kuralları gelecek sezon devreye sokabilecek.