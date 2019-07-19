Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi sonrası Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu renklerine bağlayacak
Teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği ön libero Luiz Gustavo’yu Fenerbahçe’nin Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferinden sonra gelecek parayla alacağı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler’in bu oyuncunun bonservisi için Marsilya’ya 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak 8 milyon euroluk bir rakamla karşılaştığı Fransız basınında yer almıştı. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı’yı Marsilya 2017’de Wolfsburg’tan 10 milyon euro ödeyerek almıştı. Gustavo geçen sezon 38 maçta 4 gol attı.
(Star)