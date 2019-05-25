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  3. Eljif Elmas'ın menajerinden transfer sözleri

Eljif Elmas'ın menajerinden transfer sözleri

Eljif Elmas'ın menajerinden transfer sözleri

Son dönemde adı sürekli olarak transferle anılan Eljif Elmas için menajeri Petar Tomovski’den açıklama geldi.

İtalya’da bir radyo kanalına konuşan Tomovski, hem Inter hem de birçok Avrupa kulübü tarafından takip edildiğini doğruladı.

Makedon menajer, “Eljif Elmas, Serie A’ya hemen uyum sağlayabilir. Manchester City, Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund beni aradı. 3 kulüp de Eljif’i izleyip etkilenmiş. Inter CEO’su Marotta’nın da Pandev’den bilgi istediğini biliyorum” dedi.

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