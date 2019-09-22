Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Eljif Elmas oynadı, Napoli farklı kazandı

Eljif Elmas oynadı, Napoli farklı kazandı

Eljif Elmas oynadı, Napoli farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lecce ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Via del Mare'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 4-1'lik skorla kazandı.

Napoli, 28. dakikada Fernando Llorente ile öne geçti. Lorenzo Insigne'nin 39. dakikada kaçırdığı penaltı, Lecceli oyuncular vuruştan önce ceza sahasına girdiği için tekrarlandı. İtalyan yıldız, 40. dakikada kullandığı tekrarlanan penaltı vuruşunda fileleri havalandırmayı başardı.

Fabian Ruiz, 52. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Lecce'nin tek golü 61. dakikada penaltıdan Mancosu ile geldi. Fernando Llorente, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bu sezon Napoli'nin her maçında süre alan ve üst üste ikinci kez üst üste bir lig maçına ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 76. dakikada yerini Callejon'a bıraktı. Makedon yıldız, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 9'a yükseltti. Lecce ise 3 puanda kaldı.

Lecce, gelecek hafta SPAL'a konuk olacak. Napoli ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ben Fero'nun eski mesleği sizi çok şaşırtacak!
Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk
Ünlülerden Neslican paylaşımı

TEKNOFEST´te Atak Helikopterleri Gösterisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu