Eljif Elmas oynadı, Napoli farklı kazandı

Napoli, 28. dakikada Fernando Llorente ile öne geçti. Lorenzo Insigne'nin 39. dakikada kaçırdığı penaltı, Lecceli oyuncular vuruştan önce ceza sahasına girdiği için tekrarlandı. İtalyan yıldız, 40. dakikada kullandığı tekrarlanan penaltı vuruşunda fileleri havalandırmayı başardı.

Fabian Ruiz, 52. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Lecce'nin tek golü 61. dakikada penaltıdan Mancosu ile geldi. Fernando Llorente, 82. dakikada maçın skorunu belirledi.

Bu sezon Napoli'nin her maçında süre alan ve üst üste ikinci kez üst üste bir lig maçına ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 76. dakikada yerini Callejon'a bıraktı. Makedon yıldız, 45+1. dakikada sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 9'a yükseltti. Lecce ise 3 puanda kaldı.

Lecce, gelecek hafta SPAL'a konuk olacak. Napoli ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.