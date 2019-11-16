Eljif Elmas: Fenerbahçe'de büyük zorluk çektim

Fenerbahçe'den rekor transfer ücretiyle Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, İtalyan basınına verdiği röportajda Türkiye ve İtalya'da oynanan futbol arasındaki farkları anlattı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÇOK TAKIM VAR"

Juventus imkanları geniş olan bir takım. Ancak sonuna kadar bu yarış devam edecek. Inter, Roma ve biz. Şampiyonluk yarışında çok sayıda takım var ve çekişmeli bir mücadele olacak.

"BENDE BASKI YARATMIYOR"

En yüksek ücretli Makedon futbolcusu olmak bende baskı yaratmıyor. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım. İtalya'da oynamaktan mutluyum. Napoli ligin en iyi takımlarından biri.

Türk futbolu ile İtalya futbolu arasındaki farklar nedir?

İtalya'da taktiklere çok önem veriliyor ve daha fazla savunmaya yönelik bir futbol oynanıyor. Türkiye'de ise daha hücuma yönelik bir futbol anlayışı var. Ancak daha ağır ve fiziksel mücadeleye yönelik oynanıyor. Fenerbahçe'da şahsen daha büyük zorluklar yaşadım.

(Futbol Arena)