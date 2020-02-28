Elia'dan transfer itirafı: 'Gitmeme izin vermediler'

Sporting Lizbon galibiyetini değerlendiren Medipol Başakşehir'in yıldızı Eljero Elia, kendisine gelen sürpriz transfer teklifini de açıkladı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Takımın başarılı isimlerinden Eljero Elia, Hollanda basınına Sporting galibiyetini değerlendirdi.

Sporting'i 4-1 geçmelerini yorumlayan Elia, "Tabii ki yaptığımız şey harika, ama özellikle bu şekilde zevkli oldu. Geleneksel olarak yenmesi zor bir kulübe karşı çok iyi futbol oynadık. Yapabileceklerimizi gösteriyor ve bu hoşuma gitti" dedi

AJAX İLE EŞLEŞMEK İSTERDİM

Ajax'ın Getafe'ye elenmesini yorumlayan Elia, "Ajax'ın Getafe'yi elemesini bekliyordum. Onlarla eşleşebilirdik ve Hollanda'ya dönmek güzel olurdu. Bir süredir Türkiye'de oynuyorum ve insanlar senin hakkında fikir sahibi olamayabiliyor. Daha önce Ajax'a karşı iki kez oynadım, kendimi yeniden gösterebilirdim" sözlerini kullandı

TRANSFER TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Arjantin'den Club Atletico Talleres'in ilgisi olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Beni istediler ve kulağa harika bir macera gibi geldi ancak Başakşehir buna izin vermedi. Ben de kulübümü dinledim, transfer gerçekleşmedi. Şu anda geçen yıl kaybettiğimiz Türkiye şampiyonluğu için mücadele ediyoruz ve Avrupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Başkan herkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Teklifi beğenmiştim ama gitmek zorunda değildim. İstanbul'u seviyorum. Şampiyonluk benim için güzel bir ödül olur" açıklamasını yaptı