Elia'dan transfer itirafı: 'Gitmeme izin vermediler'

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Takımın başarılı isimlerinden Eljero Elia, Hollanda basınına Sporting galibiyetini değerlendirdi.
Sporting'i 4-1 geçmelerini yorumlayan Elia, "Tabii ki yaptığımız şey harika, ama özellikle bu şekilde zevkli oldu. Geleneksel olarak yenmesi zor bir kulübe karşı çok iyi futbol oynadık. Yapabileceklerimizi gösteriyor ve bu hoşuma gitti" dedi
Ajax'ın Getafe'ye elenmesini yorumlayan Elia, "Ajax'ın Getafe'yi elemesini bekliyordum. Onlarla eşleşebilirdik ve Hollanda'ya dönmek güzel olurdu. Bir süredir Türkiye'de oynuyorum ve insanlar senin hakkında fikir sahibi olamayabiliyor. Daha önce Ajax'a karşı iki kez oynadım, kendimi yeniden gösterebilirdim" sözlerini kullandı
Arjantin'den Club Atletico Talleres'in ilgisi olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Beni istediler ve kulağa harika bir macera gibi geldi ancak Başakşehir buna izin vermedi. Ben de kulübümü dinledim, transfer gerçekleşmedi. Şu anda geçen yıl kaybettiğimiz Türkiye şampiyonluğu için mücadele ediyoruz ve Avrupa'da da yolumuza devam ediyoruz. Başkan herkese ihtiyaç olduğunu söyledi. Teklifi beğenmiştim ama gitmek zorunda değildim. İstanbul'u seviyorum. Şampiyonluk benim için güzel bir ödül olur" açıklamasını yaptı
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ın Ahmet Nur Çebi için, Fenerbahçe’nin ise Volkan Kazak için yaptığı itirazları reddetti ve cezaları onadı.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kopenhag'da bir dönem Trabzonspor forması giyen Dame Ndoye da forma giyiyor.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.