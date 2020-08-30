Elia: 'Fotoğrafa bile tahammülleri yok'

Elia, “Hollanda’da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana ‘Güzel çocukların var, maşallah’ dedi. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa’nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor” dedi. Hatırlanacağı üzere Almanya’da da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la aynı kare içine girmesi, bazı kesimleri rahatsız etmişti.
Orta saha transferinde umduğunu bulamayan Galatasaray, daha fazla vakit kaybetmemek için bonservisi elinde olan iki yabancı orta sahaya yöneldi:
Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'un sosyal medyada DHKP-C'li Ebru Timtik ile ilgili destek mesajı paylaşması Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı.
Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre
Fenerbahçe, Lemos'un partnerini buldu. Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı. Kongolu futbolcunun, İstanbul'a gelmesi bekleniyor.