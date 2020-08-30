Elia: 'Fotoğrafa bile tahammülleri yok'

AKŞAM

Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşadıktan sonra Utrecht'e imza atan Elia, şampiyonluk sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf için Hollanda'da konuştu.

Elia, “Hollanda’da, Erdoğan ile fotoğraf çektirdiğim için bana kızanlar var. Elini sıktım, bana ‘Güzel çocukların var, maşallah’ dedi. Türklerin birçoğu onun yönetiminden ve Avrupa’nın geri kalanına bağımlı olmamalarından gurur duyuyor” dedi. Hatırlanacağı üzere Almanya’da da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la aynı kare içine girmesi, bazı kesimleri rahatsız etmişti.

