'Elektrik faturasını ödeyecek para yok'

“Bugün her şey temlikli... Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. Elektrik parasını ödemek için bile para yok.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı’nda Fikret Orman’a sert sözlerle yüklendi. Kulübün bütün gelirlerinin temlik altında olduğunu vurgulayan Çebi, bu tablonun sorumlusu olarak da Orman’ı gösterdi: “Bana, ‘Güçlü başkan sloganıyla geldin, güçlüysen para var.’ Güçlü olmak demek para mıdır? Ben paradan utandığım kadar hiçbir şeyden utanmıyorum. Biz de borç içinde geldik’ diyor. Yahu yapmayın. Beterin beteri varmış.

12 YILDA KAPATILABİLECEK

O günkü yönetim kurulunun bize bıraktığı 85 milyon dolar kredi, 10 yıl vadeliydi. 2 tane de temlik vardı, kira ve yayın gelirlerimiz. Bugünü paylaşalım. Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, tozluğunuz. Doğmuş, doğacak olan her şey temlikli. Banka diyor ki, bundan sonra herhangi bir gelir tedarik edersen, bana getireceksin. 5 yıl temlik görünüyor ama 12 yılda ancak kapatıyor kendini. Kartal Yuvaları felaket içinde yüzüyor. Elektrik parasını ödemek için bile para yok.

ARKADA ÇOCUK DÖVDÜRDÜNÜZ

Bu sözleşmeyi niye yaptın? Hiç olmazsa bazı yerlerden gelenlerle kulübü çeviriyorduk. Ama kendi dönemine ait 300 milyon TL’yi ödeyip gidebilmek adına buna imza attı. Kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitmiştir. Genel kurullarda genç çocukları arka taraflarda dövdürdünüz. Orada konuşan tertemiz çocuğu alıp dövüyorsunuz, gereğini yapıyorsunuz da, burada size hakaret edene karşı niye gereğini yapmıyorsunuz. Çünkü bunu gidiş amacı olarak kullanacaksınız, yemezler.”

ŞENOL HOCAYI KÜSTÜRDÜNÜZ

FİKRET Orman yönetimini Şenol Güneş, konusunda da eleştiren Ahmet Nur Çebi, “Biz Abdullah Hoca’ya gereken desteği verdik ama olmadı. Ama Şenol hocanın şampiyonluğu kaybettiği sene, kendi yöneticilerinin hocayı küstürüp başarısız olmasına sebep olduğunu çok iyi biliyorum” diye konuştu.

BANA KÜFRETTİLER

AHMET Nur Çebi, Fikret Orman ile yollarının ayrılmasını ise şu sözlerle açıkladı: “Ümraniye’de masamı toplamışım. Yaramı deşti, evet masamı topladım. Benim gitmem için bana mobbing yaptılar. Yanındaki yönetici arkadaşlarıyla futbolcuların, aşçıların duyacağı şekilde bana küfür ettiler.”

SÖZ VERİYORUM BAŞARILI OLACAĞIZ

BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, birkaç yıl içinde Beşiktaş’ı düzlüğe çıkaracaklarını söyledi: “Biz bu sorunları beraber çözeceğiz. Futbol takımımızı da yüreği olan pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız ve birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş oluşturacağız. Bunu beraber yapacağız. Siz olmadan asla yapamam. İlkleri başaran Beşiktaş, bir ilki daha başararak yoluna devam edecektir. Artık kara delikler yok. Kapatarak geliyoruz. Düzeleceğiz ve başımız dimdik olacak.

ANA SPORCULARIMIZ OLACAK

Biz burada başarılı olmayacağız demiyoruz. Size söz veriyorum başarılı olacağız, yanımda olun yeter. Bundan sonra özümüzle beraber profesyonelliği tercih ederek yola devam edeceğiz. Ben istiyorum ki, bu çocuklarımız ana sporcularımız olsunlar.

VAR’DA ŞEFFAF OLUN

AHMET Nur Çebi, “VAR konusunda açıklayın bu kayıtları şeffaf olun diyoruz, ‘yok açıklanamaz’ diyorlar. Bu VAR ile hakemler arasında işler niye gitmiyor diyoruz, ceza alan hakemleri buraya koymak zorunda kalıyoruz diyorlar. Yurt dışından hakem getirin. Bunların arasında ahbap çavuş ilişkisi var” dedi.

KONU KiŞiSEL DEĞiL

FİKRET Orman’ın ibra edilmemesiyle ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, “Futbol AŞ’de ibra edilmedi. Bu konu seninle ve benim aramdaki bir konu değil. Bu konu seninle Beşiktaş arasındaki bir konu. Konu Beşiktaş olduğu zaman benim için akan sular durur” diye konuştu.

KELLEMi KOYDUM

ÇEBİ: “Futbol AŞ’ye girmemişim, göğsümü koyacakmışım. Ben kellemi koydum. Benim göğsümün içinde vicdan var. SSK’dan kaçtı diyor. Ben hiçbir yerden onun kaçtığı gibi kaçmadım. Futbol AŞ’de yine yokum.”