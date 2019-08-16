'Eldekini kullanmak meziyettir'

ABDULLAH AVCI: İstediğiniz oyuncularla çalışmak avantajtır, elinizdeki oyunculardan verim alabilmek ise meziyettir. Bu işte takım uyumunu yaratmak çok önemli.

AKŞAM

LİVERPOOL ile Chelsea’nin Vodafone Park’ta karşılaştığı UEFA Süper Kupası Finali’ni yakından takip eden Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Goal’e konuştu. Maçı derinlemesine analiz eden Avcı, “Almanya’da ve İngiltere’de futbol çok farklı oynanıyor. Liverpool’a katı savunma yapılması, onların pas oyununa geçmesini sağladı. Hücum yaparken topa hükmetmek yeterli değil, savunma pozisyonu topa hükmeden takımların olmazsa olmazı oluyor. Savunmada takım uyumu önemlidir” diye konuştu.

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Chelsea’nin transfer yasağıyla ilgili soruya ise Avcı, “Bir sisteme geçerken istediğiniz tarz oyuncularla çalışabilmek avantajdır. Bunun yanında elinizdeki oyunculardan maksimum verimi alabilmek ise antrenörlük meziyetidir. Ve elinizdeki oyuncuların özelliklerine göre takımınızı dizayn etmeniz gerekir. Ayrıca mevcut oyuncularınızı da farklı pozisyonlarda oynayabilecek seviyeye getirmek zorundasınız” yanıtını verdi.