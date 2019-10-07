'Elbette zaman zaman iş kazaları olabilir!'

Galatasaraylı yönetici Özgür Savaş Özüdoğru, gündeme bomba gibi düşen Mustafa Cengiz - Fatih Terim gerilimiyle ilgili Twitter hesabından itiraf gibi bir açıklama yayımladı.

Yönetici Özüdoğru, "Yedi düvelle mücadele ederken elbette zaman zaman bu yolda iş kazaları olabilir. Unutulmaması gereken tek şey şudur; söz konusu Galatasaray ise hepimiz sadece onun hizmetindeyiz. Bizde kriz olmaz, biz büyük ailemizde her meseleyi çözer ve büyük aşkla mücadeleye devam ederiz!" ifadelerini kullanarak yaşanan gerginlikle alakalı itirafta bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'daki krizin ilk kıvılcımı Gençlerbirliği beraberliği sonrası ortaya çıkmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, hakem Halil Umut Meler'in ve TFF'nin kararlarının tartışmalı olduğunu belirtmiş ancak ceza almamak için açıklama yapmayacağı söylemişti. Terim ayrıca yönetimi kast ederek 'Artık ceza almayanlar da konuşsun' demiş ve bombayı patlatmıştı.

Cengiz'den yanıt gecikmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise bu sözlere jet hızıyla yanıt vermiş ve Fatih Terim'i hedef alarak isim vermeden 'Herkes işini yapsın' sözleriyle gerilimi üst seviyeye tırmandırmıştı.