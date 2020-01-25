Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla Elazığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde hissedilen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.
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