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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 02:01
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 02:01

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde hissedilen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.

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