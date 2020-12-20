El-Reyyan'ın yeni teknik direktörü Laurent Blanc oldu

Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.
El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.
Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un 3 puan kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, gelen galibiyetle taraftar ve camianın rahat nefes aldığına dikkat çekti.
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Fatih Terim direkt kırmızı gördüğü için en az 2 maç ceza garanti.
Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.
Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bugün Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında BB. Erzurumspor'u konuk ediyor.