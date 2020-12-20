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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 11:29
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El-Reyyan'ın yeni teknik direktörü Laurent Blanc oldu

El-Reyyan'ın yeni teknik direktörü Laurent Blanc oldu

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Katar Birinci Futbol Ligi ekibi El-Reyyan'ın teknik direktörlüğüne, Laurent Blanc getirildi.

Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.

El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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