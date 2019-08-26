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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:16
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:36

El Kabir'in Sivasspor maçında başından geçen olaylar filmlere konu olacak türdendi

El Kabir'in Sivasspor maçında başından geçen olaylar filmlere konu olacak türdendi

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ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.

AKŞAM

Faslı forvet oyuncusu, maça giden takım otobüsünde yoktu, tesiste unutuldu! Sonrasında ise El Kabir, tesisten taksiyle maçın oynanacağı Rize Stadı’na zar zor yetişti. Ve hikaye buradan sonra başlıyor... Görevliler, El Kabir’i tanımadı! Daha sonra Rizespor’un yöneticileri araya girdi ve El Kabir’i içeriye aldı. Son anda ilk 11’e dahil olan El Kabir, bu kez de sakatlık belasıyla uğraştı. 7. dakikada Appindangoye’nin müdahalesi ile El Kabir’i yere düştü ve kalkamadı.13. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan’a yerini bıraktı. Maça taksiyle yetişen El Kabir, sağlık ekiplerinin yardımıyla sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında ise ayağının kırıldığı haberi ulaştı.

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