El Kabir'in Sivasspor maçında başından geçen olaylar filmlere konu olacak türdendi

AKŞAM
Faslı forvet oyuncusu, maça giden takım otobüsünde yoktu, tesiste unutuldu! Sonrasında ise El Kabir, tesisten taksiyle maçın oynanacağı Rize Stadı’na zar zor yetişti. Ve hikaye buradan sonra başlıyor... Görevliler, El Kabir’i tanımadı! Daha sonra Rizespor’un yöneticileri araya girdi ve El Kabir’i içeriye aldı. Son anda ilk 11’e dahil olan El Kabir, bu kez de sakatlık belasıyla uğraştı. 7. dakikada Appindangoye’nin müdahalesi ile El Kabir’i yere düştü ve kalkamadı.13. dakikada yerini Oğulcan Çağlayan’a yerini bıraktı. Maça taksiyle yetişen El Kabir, sağlık ekiplerinin yardımıyla sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Sonrasında ise ayağının kırıldığı haberi ulaştı.
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cuma günü İstanbul’a ayak basacak.
Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.
Medipol Başakşehir’i 90+3’te attığı golle deviren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sergiledikleri performanstan dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka’yı özel olarak tebrik etti.