El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği El Clasico'da kazanan Real Madrid oldu. Zinedine Zidane'nın öğrencileri, rakibini 3-1 mağlup ederek Nou Camp'ta 4 maç aranın ardından galip gelmeyi başardı.
Konuk ekip, 5. dakikada Valverde ile öne geçti. 3 dakika sonra sahneye çıkan Ansu Fati, skora dengeyi getirirken 17 yaşındaki futbolcu, El Clasico tarihinde gol atan en genç isim oldu.
İlk yarı böyle biterken Real Madrid 61'de VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Ramos takımını yeniden öne taşıdı. 90. dakikada konuk ekipten Modric, farkı 2'ye çıkarıp skoru belirledi: 1-3.
Real Madrid, bu galibiyetle maç fazlasıyla puanını 13 yaparak liderliğe yükseldi. Barcelona ise 7 puanla 10. sırada kaldı.
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