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Ekuban'ın sahalara döneceği tarih açıklandı

Ekuban'ın sahalara döneceği tarih açıklandı

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Caleb Ekuban'ın iki ay sonra sahalara döneceği açıklandı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Caleb Ekuban bugün İtalya'da ameliyat edildi. Ekuban'ın iki ay sonra sahalara döneceği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada,"Caleb Ekuban'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven,"Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" denildi.

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