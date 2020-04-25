Ekuban 10 milyon Euro

Trabzonspor, İskoç ekiplerinin radarındaki Ekuban için 10 milyon Euro istiyor.

AKŞAM

İSKOÇ basını Celtic ve Rangers’in takibindeki Ekuban için 10 milyon euro fiyat istendiğini iddia etti. İskoç kulüpleri, koronavirüs sonrası durum değerlendirmesi yapacak.

