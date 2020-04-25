Ekuban 10 milyon Euro

AKŞAM
İSKOÇ basını Celtic ve Rangers’in takibindeki Ekuban için 10 milyon euro fiyat istendiğini iddia etti. İskoç kulüpleri, koronavirüs sonrası durum değerlendirmesi yapacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağıyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.
Trabzonspor, İskoç ekiplerinin radarındaki Ekuban için 10 milyon Euro istiyor.
Hollanda ligi Eredivisie'ye hiç bir takımın çıkmamasına ve hiçbir takımın da küme düşmemesine karar verildi.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano, sözleşmesini uzatabileceğini söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.
Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, performasından memnun olmadığı Kepa'nın yerine Milan'ın kalecisi Donnarumma'yı kadroya katmak istiyor.
Barcelona, Brescia'nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi transfer etmek için teklifini sundu.